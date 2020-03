Em Manaus, boletos e taxas de serviços do Detran podem ser pagos em caixas eletrônicos

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - Com a suspensão do atendimento presencial em todas as agências bancárias, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) orienta as pessoas que precisarem pagar as taxas de serviços expedidas pelo órgão, que se dirijam a qualquer caixa eletrônico do Banco Bradesco e façam o pagamento dos boletos utilizando o cartão de débito do banco onde for correntista.

O processo é simples é rápido, mas só funciona em caixas próprios do Bradesco. A transação não pode ser efetivada em caixas de correspondentes bancários, Banco 24 Horas e nem no Bradesco Expresso.

Ao chegar a agência bancária, a pessoa deve inserir o cartão do banco dela, em seguida escolher a opção Mais Serviços, depois Pagamentos de outros Cartões e pronto. Dessa etapa em diante, basta seguir os passos de leitura de código de barras e digitação de senha.