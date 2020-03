Em Manaus, avenida é parcialmente interditada após problema em tubulação

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Manaus/AM - Um trecho da avenida Mário Ipiranga foi parcialmente interditado na manhã dessa quinta-feira (19), por causa de vazamento na tubulação que provocou a abertura de um buraco na via.

Uma equipe da concessionária de água está no local, já identificou o problema e trabalha no ajuste. Por enquanto, duas faixas estão interditadas e com maquinário. Mas a expectativa é que até o final da manhã, o fluxo na avenida seja totalmente liberado.