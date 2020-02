Em Manaus, acidente deixa mulher ferida e paralisa trânsito em avenida

Manaus/AM - Uma mulher ficou ferida durante um acidente entre um carro e a motocicleta em que ela estava com outro homem, na manhã dessa sexta-feira (14), na avenida Marciano Armond, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul.

A ocorrência se deu por volta das 6h15, mas paralisa o trânsito no trecho nesse momento, já que a vítima está na pista aguardando a chegada de uma ambulância do Samu.

A polícia militar está no local juntamente com o condutor da moto e o motorista do carro que presta assistência. Por causa do trânsito caótico na avenida, a dica é evitar o percurso.