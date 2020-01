Em Manaus, 53% acreditam em melhoria no emprego, mas o crédito está difícil

Manaus/AM - Na pesquisa sobre Intenção de Consumo das Famílias (ICF), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) chegou a 97,1 pontos em janeiro de 2020, alcançando seu melhor resultado para um mês de janeiro desde 2015 no País.

Em relação ao mesmo período de 2019, houve crescimento de 1,2%. Mesmo com a alta, o indicador ainda permanece abaixo do nível de satisfação (100 pontos), patamar que ocupa desde abril de 2015, quando mediu 102,9 pontos.

No caso de Manaus, o ICF atinge 107,6 pontos, se enquadrando no nível de satisfação. Outros indicadores foram analisados pela pesquisa como situação de emprego, renda crédito, entre outros, na capital do Amazonas.

A situação do emprego, informa a pesquisa, está mais segura para 52,9% dos entrevistados, embora 20,2% aleguem estar desempregados em Manaus.

Melhora profissional a vista

A perspectiva profissional é positiva para 61,7%, os quais acreditam que terão melhora profissional até meados deste ano, mas 32,9% não têm esse mesmo otimismo.

Do lado da renda, porém, a expectativa está pior para 42,1% quando o comparativo é o mesmo período do ano anterior, enquanto 33,7% acreditam que a renda familiar está melhor agora.

O número de endividados, conforme a Serasa, ultrapassa os 55% no Amazonas. A pesquisa da CNC reitera esse diagnóstico ao informar que conseguir crédito está mais difícil para 54,9% agora que no mesmo período de 2019.

A compra de bens duráveis não está na ordem do dia para 44,7% dos pesquisados. Eles acreditam não ser um bom momento para esse tipo de aquisição, contra outros 38,6% para os quais a hora é agora.