Em janeiro acontece em Manaus o 55º Meetup Jaraqui Valley

Manaus/AM - As startups estão cada vez mais conquistando espaço nos diferentes setores da economia. De acordo com dados da Associação Brasileira de Startups (Abstartups), são mais de 300 espalhadas pela Região Norte, sendo o Amazonas (29%) a maior concentração, seguido pelo Pará (24%) e Rondônia (14%).

Para atender melhor a essa demanda e oferecer subsídios e ferramentas necessárias para os empreendedores da região, o Manaus Tech Hub recebe o 55º Meetup Jaraqui Valley, um dos mais tradicionais eventos realizados para este segmento, que conta com o apoio do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia. Para esta edição, o tema central será “Ecossistema de Startups em 2020”, que mostrará aos participantes as perspectivas do mercado manauara de inovação. O evento, que já encerrou as inscrições, acontecerá no dia 21 de janeiro.

Durante o encontro, os participantes terão mais informações sobre o panorama tecnológico da região em painel com o gerente sênior de Novos Negócios do Sidia, Marcel Gonçalves, o representando o ICTS, Túlio Condé, e o representante do Sebrae-AM, Denys Cruz. Eles serão mediados pelo consultor e coordenador da política pública que resultou no Porto Digital, de Recife, Claudio Marinho.

O Meetup também contará ainda com a palestra de Antonio Fascio, CEO da Startup OrçaFascio, na qual serão apresentados os desafios de conquistar o mercado na região Norte. Além disso, no fechamento, será divulgada a agenda do Jaraqui Valley 2020.

“O Sidia vem apoiando diversas iniciativas em prol do fortalecimento do ecossistema de tecnologia e inovação. Entendemos que cumprimos um importante papel, pois somos um grande centro de P&D do País, e temos grande satisfação em contribuir com os eventos locais, trazendo benefícios para a sociedade como um todo”, aponta Vania Capela, diretora administrativa do Sidia.