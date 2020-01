Em dezembro, emprego no Amazonas perdeu 3.957 postos, diz Caged

Durante o ano de 2019, o saldo positivo foi de 11.129 vagas criadas

Manaus/AM - Com 8.642 admissões e 12.599 demissões, o Amazonas extinguiu 3.957 postos de trabalho no mês de dezembro, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira, 24, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O segmento que mais demitiu em dezembro de 2019 foi de serviços, com 4.759 desligamentos e 3.122 admissões, detonando 1.637 vagas no mês.

No decorrer de 2019, o saldo é positivo com a geração de 11.129 postos de trabalho e, ainda desta vez, o segmento com maior contribuição foi de serviços com a criação de 3.612 postos de trabalho.

A indústria de transformação criou 3.168 vagas em 2019, ficando na segunda posição, enquanto a construção civil ficou em terceiro lugar com a criação de 2.125 postos, à frente do comércio que gerou 2.113 vagas em 2019.