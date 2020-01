Em ano eleitoral, Vanessa Grazziotin posta selfie em ônibus e revolta seguidores

Manaus/AM - A ex-senadora do Amazonas, Vanessa Grazziotin (PCdoB), postou uma selfie em suas redes sociais na última quarta-feira (8) dentro de um ônibus do transporte coletivo. Na publicação, a política questiona a qualidade do transporte coletivo no Brasil.

“Se tivéssemos um transporte coletivo de qualidade certamente não teríamos tantos carros. - poluição, + saúde”, comentou a ex-senadora.

A publicação gerou questionamentos dos seguidores de Vanessa pela postagem em ano eleitoral e também críticas contra ela.

“Depois de 30 anos na política a senhora descobriu isso?”, criticou um seguidor no Facebook. “Olha quem saiu da caverna”, disparou outro. “Já tá chegando a eleição é?”, questionou um seguidor. “Espertinha né? Eleição está bem aí e vocês começaram a aparecer. Né [bunitinha]?”, comentou outro seguidor.

"O povo sofre há anos com transporte público onde as empresas pintam e bordam e nenhuma pessoa (Incluindo vc) do poder tem capacidade de resolver então oq acontece? Carros e motos causam o transtorno por conta de representantes incompetentes que só aparecem na política em tempos de eleição, abram o olho meu povo!!!!", criticou seguidor no Instagram.

A publicação possui mais de mil curtidas e 232 comentários. A senadora não comentou mais sobre o assunto nas redes sociais. A participação de Grazziotin nas eleições de 2020 ainda não foi confirmada. Existe apenas a especulação de que ela pode ser candidata a prefeitura de Manaus.