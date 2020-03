Eduardo Braga diz que MDB apoia governo em declarar estado de calamidade pública

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, emitiu nota oficial nesta quarta-feira (18) em que a bancada do partido no Congresso Nacional apoia o pedido do Executivo de reconhecer o estado de calamidade pública no Brasil em meio a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Nota MDB