Edital para uso do Teatro Amazonas com ônus está disponível para consulta pública

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa abriu consulta pública, na última sexta-feira (24), para o edital de seleção de propostas para autorização de uso com ônus do Teatro Amazonas em 2020. O edital dispõe sobre a realização de eventos e espetáculos com bilheteria, abertos ao público, e também de eventos comerciais e fechados a um público específico.

O documento, assim como todos os anexos que auxiliarão nas inscrições, ficam disponíveis para consulta pública até 29 de janeiro, na aba Editais do Portal da Cultura. O público poderá enviar sugestões para o e-mail central@cultura.am.gov.br.

O edital prevê que as propostas de eventos para o Teatro Amazonas serão divididas em três lotes no calendário, começando a partir de junho deste ano: sendo o primeiro lote de junho a dezembro; o segundo, de setembro a dezembro; e o terceiro, de novembro a dezembro.

Poderão participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas. Não haverá limitação para a quantidade de projetos inscritos por proponente durante todo o período de inscrição, do 1º ao 3º lote. No entanto, todas as propostas apresentadas serão submetidas à aprovação da Comissão de Avaliação e Seleção Artística.

Propostas

Para a formalização das propostas de autorização de uso com ônus do Teatro Amazonas, o proponente poderá escolher um dos dois tipos de eventos: abertos ao público com cobrança de bilheteria ou fechados para convidados.

O edital prevê arrecadação da bilheteria como taxa de autorização de uso do espaço. Os valores diferem para eventos locais e para eventos nacionais ou internacionais e podem ser consultados no documento.

Os valores financeiros para eventos fechados (para convidados) de caráter comercial foram estipulados com base na capacidade e especificidade do equipamento cultural, conforme planilha constante do Anexo X, que também está disponível na aba Editais do Portal da Cultura.