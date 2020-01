Edital de processo seletivo é divulgado com 150 vagas no Amazonas

Manaus/AM - Visando a contratação temporária de 150 professores e na formação de cadastro de reserva, a Prefeitura de Uarini divulgou nesta sexta-feira edital de processo seletivo no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas. Os aprovados no certame vão atuar na educação urbana, rural e indígena do município.

As inscrições iniciam no dia 3 de fevereiro e encerram no dia 5 do mesmo mês. Os interessados devem se dirigir até a sede da Prefeitura de Uarini, localizada na rua 19 de Abril, nº 1.021, bairro Centro, das 8h às 12h e entre as 14h e 17h para efetuarem suas inscrições.

Mais informações confira no edital abaixo: