Edital de processo seletivo com 348 vagas é lançado por prefeitura no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Presidente Figueiredo divulgou nesta sexta-feira (10) edital de processo seletivo com 348 vagas para contratação temporária de profissionais da área de educação. Os cargos são destinados para professores, pedagogo, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, assistente social, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro. As vagas são para unidades educacionais na zona urbana e rural do município.

As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (13). A ficha de inscrição estará disponível no Portal da Transparência Municipal de Presidente Figueiredo, que pode ser acessado no endereço eletrônico: http://www.transparenciamunicipalaam.org.br/p/presidente-figueiredo/t/processo-seletivo, até o dia 17.

A ficha dever ser entregue no Auditório da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo – situado na Rua Urubuí, nº 113 Centro – Presidente Figueiredo – AM, no período de 20 a 22 de janeiro de 2020 no horário de 8h às 16h, para a entrega dos documentos comprobatórios, juntamente com o Formulário de Inscrição devidamente preenchido dispostos em um envelope aberto, acompanhado do Curriculum Vitae atualizado.

Veja o edital completo: