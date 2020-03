Durante tempestade em Manaus, homem quase morre ao ter carro arrastado para igarapé

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - Um motorista de ônibus, que não teve o nome divulgado, quase morreu na manhã de segunda-feira (23), após ter seu carro modelo Ford Fiesta de cor vermelha e placa JXG-0341 arrastado pelas águas de um igarapé situado no bairro Parque Riachuelo, zona Oeste de Manaus.

A situação ocorreu durante a forte chuva que caiu na cidade. Porém ele foi salvo por um morador identificado por Mauricio da Silva, 41, que pulou na água e conseguiu levar o motorista para a terra firme.

“O motorista estava voltando do trabalho quando o carro dele foi arrastado pelo água. Ele começou a gritar por socorro e as pessoas que viram também. Eu cai na água para ajudar porque só pensava na família dele. Eu também tenho família e nesse hora a gente só pensa em ajudar”, disse.

Mauricio contou que assim que a água arrastou o carro, a porta do motorista travou e desesperado ele saiu pela porta do passageiro, subiu no teto do veículo e pulou na água achando ser raso. Mas acabou se afogando.

“Ele chegou a beber um pouco de água e ficou sem forças. Eu consegui arrastar por outro lado do igarapé e saímos pela mata”, contou.

Mauricio é morador da área e durante a chuva teve sua casa invadida pelas águas. Ele chegou a perder muitos objetos pessoais e mesmo assim, decidiu ajudar ao próximo.



​Foto: Altemir Coelho/Portal do Holanda