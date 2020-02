Duas crianças cardiopatas no Amazonas são encaminhadas para cirurgia em São Paulo

Manaus/AM - Duas crianças com cardiopatia congênitas estão sendo encaminhadas para cirurgia em São Paulo. Uma das crianças viaja na quarta-feira (19/02) para São José do Rio Preto. O segundo paciente deve viajar na semana do Carnaval e vai realizar o procedimento no Instituto do Coração (Incor), na capital paulista.

De acordo com o diretor do Hospital Francisca Mendes, Braz Santos, além das crianças do Amazonas que estão fazendo cirurgia cardíaca em São Paulo por meio do programa TFD, a unidade em Manaus continua com o fluxo crescente de cirurgias e procedimentos.

No dia 4 de fevereiro, Yran Lucas, de um ano e cinco meses, passou, com sucesso, por procedimento para correção de uma comunicação interventricular (sopro no coração); a criança foi a primeira a ser enviada após a parceria do Governo do Estado com o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto. Na próxima semana, Yran vai retirar os pontos cirúrgicos. A expectativa é que até o final deste mês a família seja autorizada a voltar para Manaus.