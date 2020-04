Drogaria Pague Menos é alvo do MP por prática de preços abusivos no Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) abriu investigação contra a drogaria Pague Menos pela suposta prática de preços abusivos de produtos de saúde em um dos seus estabelecimentos no município de Parintins. Um inquérito civil foi aberto determinado pela promotora Eliana Leite, conforme portaria publicada no Diário Oficial Eletrônico do MP, da última segunda-feira (6).

A promotora justificou na abertura da investigação, que o estabelecimento estaria descumprindo a Lei Estadual nº 5.145, de março de 2020, que proíbe a majoração de produtos de saúde durante o período de contingência da Secretaria de Estado de Saúde, referente ao novo coronavírus.