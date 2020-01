Dono de panificadora e homem são presos em flagrante furtando energia em Manaus

Manaus/AM - Na manhã da última segunda-feira (27), um homem foi preso em flagrante por fazer ligação clandestina, junto com o responsável pela panificadora localizada na avenida Itacolomy, bairro Armando Mendes, zona Leste de Manaus. Os homens foram conduzidos à delegacia por meio da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A prisão foi realizada pelo delegado Eunaldo G. Rodrigues.

Equipes da Amazonas energia inspecionaram e e constataram a religação da panificadora sem o conhecimento da Distribuidora. A unidade consumidora possui débitos de R$ 270 mil.

A Amazonas Energia orienta aos consumidores que as denúncias de furto de energia podem ser realizadas por meio das centrais de atendimento, pelo telefone 0800 701 3001, pelo aplicativo de celular “Amazonas Energia” disponível no Google Play e App Store, pelo canal de denúncias do site ou pelos telefones da DECFS 3622-7837 / 3622-7303.