Dono de fábrica de gelo é preso em flagrante por furto de energia em Manaus

Manaus/AM - Um empresário, dono de fábrica de gelo localizada na rua Acácia Meleira, bairro Novo Aleixo, zona Leste de Manaus, foi preso em flagrante na última terça-feira (3), por furto de energia elétrica. A ação policial ocorreu às 10h30 da manhã pela Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS).

O flagrante ocorreu após representando da concessionária Amazonas Energia formalizarem a denúncia na delegacia, informando que a empresa do empresário estaria furtando energia elétrica.

“Após tomarmos conhecimento do caso, nós nos deslocamos até a fábrica, onde, durante inspeção feita pelos técnicos da concessionária, foi verificado que a fábrica estava desviando energia elétrica em dois pontos distintos, sendo ligações irregulares controladas por chave contadora intercambiável. No local, o empresário confessou a fraude, informando que ela serviria para abastecer uma máquina de gelo”, explicou Benelli.

O delegado relatou que o prejuízo estimado à concessionária pelo furto de energia elétrica por parte do empresário, é de cerca de R$ 242.149,00, além do débito que ele já tinha no valor de R$ 9,5 mil. O estabelecimento comercial teve a energia cortada, e os cabos que realizavam o fornecimento de energia elétrica ao local foram apreendidos.

Flagrante

O homem foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica. Ao término dos procedimentos cabíveis, o infrator foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 6 mil. Ele irá responder ao processo em liberdade.

Disque-denúncia

O delegado pede que as pessoas que forem vítimas ou tiverem conhecimento sobre delitos relacionados a furtos de energia elétrica, realizem delações por meio do número: (92) 3622-7837, o disque-denúncia da especializada, ou formalizem pessoalmente no prédio da DECFS, situado na rua Libertador, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital.