Dois setores perdem participação nas vendas da Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - Sete segmentos do Polo Industrial de Manaus (PIM) que faturam mais US$ 1 bilhão por ano, até outubro de 2019, foram responsáveis por 93% de todo o faturamento das indústrias incentivadas, que conta com 24 subsetores, incluindo Diversos e Bens de Informática.

Até outubro passado, de acordo com os últimos Indicadores de Desempenho do PIM divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), estes segmentos faturaram US$ 20.596 bilhões, de um total de US$ 22.145 bilhões.

Nos últimos 3 anos - 2017 a 2019 - entre os sete subsetores, dois apresentam redução em suas participações no faturamento.

A locomotiva da Zona Franca de Manaus (ZFM), Eletroeletrônicos, excluindo Bens de Informática, tinha 28,97% de participação em 2017, quando faturou US$ 7.442 bilhões, caiu para 28,20% em 2018 e, em 2019, está com 26,78%. O outro setor em queda é o Químico, com 12,02% em 2017, quando faturou US$ 3.087 bilhões, e em 2019 caiu para 8,74%.

Aumento de participação

Bens de informática passou de 20,34%, em 2017, para 22,98% em 2019, com vendas de 5.089 bilhões no ano passado. Duas Rodas subiu de 13,25%, com vendas de US$ 3.405 bilhões em 2017, para 14,65% em 2019. Os segmentos Metalúrgico e Termoplásticos, que em 2017 tinham participação de 5,80% e 5,72%, respectivamente, em 2019 se situam com 7,62% e 6,49%.

O segmento Mecânico tinha 6,09% do faturamento em 2017, com vendas de US$ 1.563 bilhão, caiu para 5,22% em 2018, mas se recuperou no ano passado com participação de 5,74%.