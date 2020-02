Dois amazonenses estavam no mesmo voo que primeiro brasileiro a contrair coronavírus

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (27), em entrevista coletiva juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), a Secretaria de Estado da Saúde (Susam) confirmou que duas pessoas de Manaus estavam no mesmo voo em que o homem de 61 anos que é o primeiro caso confirmado de coronavírus no Brasil.

As pessoas, que são da mesma família, não apresentam sintomas da doença, mas estão sendo monitoradas como precaução. Segundo Rodrigo Tobias, secretário de Saúde, as visitas ocorrem duas vezes ao dia: "além do que também coletamos alguns exames deles”, informou. A Susam também afirmou que não há casos suspeitos ou confirmados no Amazonas do novo coronavírus. Segundo Tobias, não há proibição para que circulem normalmente, mas há uma recomendação para que ambos fiquem em casa. O período de incubação do vírus também é um fator a ser observado. Somente depois de no máximo 20 dias o caso deixa a fase de isolamento.



Foto: Pedro Braga Jr./Portal do Holanda

A diretora diretora-presidente da FVS (Fundação de Vigilância em Saúde), Rosemary Costa Pinto, informou que caso haja algum caso de paciente com sintomas, os exames serão feitos no Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas), podendo ser feita uma nova análise em outro laboratório para confirmar se se trata da doença, caso outros vírus respiratórios sejam descartados no primeiro exame.

A recomendação é que pessoas que estiveram em países da Ásia e da Europa, ou entraram em contato com quem esteve nessas regiões, fiquem atentas aos sintomas, como febre aliada à tosse, dificuldade para respirar ou dor de garganta.