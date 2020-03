Doações do setor privado reforçam ações de combate ao coronavírus em Manaus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM – Organizações do setor privado aderem à iniciativas do governo estadual e estão fazendo doações para enfrentamento da pandemia do coronavírus. As doações abrangem equipamentos de manufatura, eletroeletrônicos, utensílios e produtos de higiene estão sendo doados diariamente e encaminhados de acordo com as necessidades das instituições.

Nesta quinta-feira (26/03), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu 20 máquinas de costura doadas pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Manaus e Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Amazonas.

Os equipamentos irão reforçar o trabalho realizado por internos do sistema prisional na confecção de máscaras de proteção que serão destinadas às áreas da Saúde e Segurança Pública do Estado. De acordo com a Seap, a meta é produzir 10 mil máscaras semanalmente.