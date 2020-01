Distribuição de produtos do programa Leite do Meu Filho é normalizada

Manaus/AM - O fornecimento dos três produtos que compõem o programa de nutrição infantil Leite do Meu Filho, da Prefeitura de Manaus, já está normalizado e os beneficiários já podem comparecer às duas centrais de atendimento, localizadas no shopping Phelippe Daou, situado na avenida Camapuã, Jorge Teixeira, na zona Leste; e avenida Pedro Teixeira, 7.560, D. Pedro, zona Oeste, para receberem o composto lácteo destinado às crianças de famílias de baixa renda.

Mãe da pequena Adael Lucena, de 3 anos, a manicure Abigail Lucena de Jesus conta que a menina consome, por mês, quatro latas do leite Ninho Fases 3. "Esse programa me ajuda muito porque não tenho condições de comprar todo mês o leite, que é caro, no supermercado. Há crianças que não têm nem café da manhã e esse programa ajuda a quem mais precisa", relatou Abigail.

O programa disponibiliza três tipos de produtos: fórmula infantil, para crianças menores de 6 meses; fórmula infantil, para crianças de seis meses a 36 meses; e composto lácteo, para crianças acima de 3 anos. O fornecimento precisou ser interrompido pela necessidade de mudança no fornecedor, em razão de aumento nos valores cobrados. Após os ajustes, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que gerencia o programa, começou a receber os produtos e fez a distribuição para as centrais.

Em visita à central do shopping Phelippe Daou, o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, informou que a entrega está normalizada e as famílias cadastradas podem comparecer a um dos pontos de entrega para pegar o leite. "Nossos estoques estão abastecidos com os produtos oferecidos para as crianças e nossas equipes estão preparadas para receber tanto as famílias cadastradas quanto as que precisam de informações sobre o programa", informou.

Atualmente, o programa tem 12.647 beneficiários ativos, que recebem mensalmente o complemento, destinado a combater e prevenir doenças causadas pela falta ou excesso de nutrientes na criança.

As famílias em situação de vulnerabilidade social, com crianças menores de 5 anos, podem se cadastrar no programa de nutrição infantil Leite do Meu Filho. Para isso, basta que compareçam a uma das centrais de atendimento no D. Pedro ou no shopping Phelippe Daou, em dias úteis, no horário das 8h às 16h. É necessário levar o RG e CPF do responsável legal, comprovante de residência, cartão do Programa Bolsa Família, certidão de nascimento (criança) e Cartão do SUS (criança).

No caso de crianças menores de 12 meses de idade, é indispensável apresentar a prescrição médica que justifique a necessidade de substituição do leite materno por fórmula infantil, conforme situações clínicas especificadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).