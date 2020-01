Diretório do PT é flagrado furtando energia em Manaus

Manaus/AM - A sede do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores no Amazonas (PT-AM), teve o fornecimento de energia cortado na manhã de quarta-feira (16), após ser flagrada com uma ligação clandestina.

Segundo a Eletrobras, o fornecimento de energia havia sido cortado por conta de débitos, no dia 6 de janeiro. Ao retornarem na quarta, foi constatado que uma ligação clandestina reativou a energia no local e o fornecimento foi novamente cortado.

O diretório do PT-AM ainda não se pronunciou sobre o caso.

Foto/Vídeo: Reprodução / Redes Sociais