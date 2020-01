Dia de campo no interior do Amazonas lança projeto ‘Mais carne e mais leite'

Manaus/AM - No próximo sábado (18/01), a Secretaria Estadual de Produção Rural (Sepror) e suas vinculadas (Idam, Adaf e ADS) vão realizar no município de Humaitá (distante 675 quilômetros de Manaus) o lançamento do programa “Mais carne e mais leite”. A ação acontece durante o evento “Dia de Campo” no Rancho Modelli, durante o qual será abordada a pecuária racional com palestras e cursos, com o objetivo de dar impulso às atividades locais.

O programa leva os técnicos do Sistema Sepror para mais próximo do produtor, a fim de conhecer suas dificuldades e orientar para produzir mais e melhor, a cada edição.

“O pecuarista que aderir ao projeto vai ser assistido de uma forma mais efetiva, proporcionando maior acesso às tecnologias como melhoramento genético do rebanho, da pastagem. Enfim, é um pacote tecnológico”, disse Meyb Seixas, zootecnista e coordenadora de Pecuária da Sepror.

De acordo com Meyb, um dos objetivos do projeto é estimular os produtores e pecuaristas locais a produzir o chamado “boi a pasto” de forma sustentável.

“Hoje, a pecuária cada vez mais vem trabalhando a ótica de produção em que a pastagem de alta produção precisa de tratos culturais, melhorando as condições físico-químicas do solo, aumentando o sequestro de carbono e se tornando sustentável”, afirmou Meyb.

Em adição a estas metas, o projeto busca ajudar o produtor a trabalhar com novas tecnologias, intensificando o cuidado com o gado para que se tenha animais de melhor qualidade, e dessa forma podendo comercializar produtos que vão estar de acordo com as exigências necessárias para um padrão de qualidade como o Serviço de Inspeção Estadual (SIE).

“Algumas de nossas metas são passar de 0,5 para 6,0 unidades animais por hectare (UA/hectare), incrementando a produção e agregando maior número de emprego e renda, cumprir a legislação ambiental, trabalhando em áreas já utilizadas, tornando-as mais produtivas e evitando abertura de novas áreas para este tipo de trabalho, dentre outras”, disse Emílio Afonso, coordenador de pecuária do Idam e palestrante.

As inscrições para participar da ação podem ser feitas no dia do evento. O local será o Rancho Modelli, Km 2 da vicinal São João (Km 4 da BR-230). Mais informações podem ser obtidas nos escritórios locais do Idam e Adaf ou pelos números (97) 98113-4001, (97) 99167-4545 e (97) 98403-2168.