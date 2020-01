Dez espaços públicos em Manaus estão disponíveis para serem adotados por pessoas físicas ou jurídicas

O prefeito Arthur Virgílio Neto lançou nesta terça-feira, 14, a 2ª edição do pacote de parcerias para adoção de mais de dez novos espaços públicos da cidade. A cerimônia de assinatura dos convênios aconteceu no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede do Executivo municipal, no bairro Compensa, zona Oeste. Na ocasião, o prefeito também apresentou o “Manual de Adoção de Espaços Públicos” repaginado.

“Manaus é uma cidade ajustada, uma cidade de máquina enxuta, referência em equilíbrio fiscal e Previdência. Temos parcerias com pessoas que vieram nos poupar tempo, trabalho e dinheiro. Pessoas que fazem a gente se sentir mais cidadãos, que entendem as mudanças do momento. Deixar de gastar é uma coisa difícil e necessária, mas nos esforçamos para realizar um custeio baixo com investimento alto. E, além de nos ajudar, a iniciativa privada tem como retorno divulgar suas marcas nessas obras que embelezam a cidade”, destacou o prefeito Arthur Neto.

Foram assinados os Termos de Adoção de sete passarelas, três praças, dois canteiros centrais e uma área verde. As empresas parceiras de Manaus ao longo do ano passado receberam um troféu em homenagem ao trabalho realizado. A presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, também foi homenageada pelos trabalhos realizados na Comissão Municipal de Paisagismo e Urbanismo.

“Foi um trabalho pensado com toda a equipe da Semppe. A gente precisa entender que esta cidade é nossa, vamos cuidar, não esperar apenas pelo órgão municipal, esse é o sentimento que queremos passar para a sociedade, um sentimento de cuidado. Espaços públicos e privados precisam estar conversando para que a cidade possa ganhar como um todo, esse é o nosso objetivo com a Comissão Municipal de Paisagismo e Urbanismo”, reforçou a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Participaram da assinatura dos convênios para adoção de passarelas e praças representantes das empresas Arkeng, Denso, Ford, Hospital Adventista, Manauara Shopping, Playboy Motel, Tintas Altezza, Panasonic, Consulado da Colômbia e Samel.

As ações fazem parte da estratégia de recuperação de equipamentos urbanos do Programa de Adoção de Espaços Públicos de Manaus, o “Adote Manaus”, coordenado pela Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), que busca parceiros interessados em investir na revitalização e adoção de espaços públicos e o embelezamento da cidade.

“A parceria começa dentro de casa, com a disposição de secretários e suas equipes, com o apoio da primeira-dama, Elisabeth Valeiko Ribeiro, à frente da Comissão de Paisagismo, e com a nossa equipe da Semppe, que não mede esforços para ir às ruas buscar parcerias e realizar os projetos. É um momento muito importante o lançamento da 2ª edição do pacote de parcerias com assinatura dos convênios para adoção de mais espaços públicos da cidade. Quem ganha é a cidade de Manaus, que tem um gestor de qualidade“, destacou a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves.

A secretária ressaltou, ainda, que por meio das parcerias, Manaus conseguiu somar R$ 12 milhões em desoneração dos cofres públicos para que possam ser investidos em obras do município.

Desde a criação da Semppe, aproximadamente, 80 projetos foram contemplados pelo programa e outras ações da secretaria, uma economia estimada em R$ 12 milhões aos cofres do município com as obras de revitalização, adoção e doações.

Os projetos são financiados e executados pela iniciativa privada, com a coordenação da equipe técnica da Semppe, em conjunto com as secretarias do município que integram a Comissão Municipal de Paisagismo e Urbanismo, que tem priorizado projetos importantes para o munícipio. As obras seguem o cronograma estabelecido entre a prefeitura e o parceiro privado.

Programa e parcerias

O “Adote Manaus” permite que empresas ou representantes da sociedade civil organizada possam realizar recuperação e adoção de espaços públicos como canteiros, praças, parques, áreas verdes, áreas públicas municipais de educação, cultura e de lazer, passarelas, viadutos, entre outros, de acordo com o decreto nº 4.274/2019. Como contrapartida, o parceiro poderá dar publicidade a sua marca, conforme disposição contida no decreto.

Durante o evento várias empresas, comércios, instituições e populares foram homenageados pelas parcerias firmadas ao longo de 2018 e 2019.