Detran é investigado por falta de bebedouro no local de exame de direção em Manaus

Manaus/AM - O Ministério Público do Amazonas apura denúncia anônima contra o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) quanto a suposta falta de bebedouro e de assentos para comparação adequada no local de realização do exame de direção em Manaus. O autor da denúncia apresentou as possíveis irregularidades no serviço oferecido aos usuários que se submetem ao exame prático para aquisição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria A.

O promotor de Justiça Antonio José Mancilha determinou a abertura de inquérito civil para investigar a denúncia. O Detran foi requisitado a prestar informações e esclarecimentos sobre a ausência de bebedouro e assentos para acomodação adequada das pessoas que realizam exames práticos de habilitação.

A portaria foi publicada na edição de segunda-feira (13) do Diário Eletrônico do MP. Confira: