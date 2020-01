Detentos serão encaminhados ao mercado de trabalho após conclusão de cursos em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, na terça-feira (21), a entrega de 37 certificados dos cursos de soldador e eletricista residencial e predial a apenados dos regimes aberto e semiaberto. Após as certificações, os reeducandos serão cadastrados em programa voltado à reinserção no mercado de trabalho.

Os cursos visam a ressocialização e a capacitação profissional, e foram realizados em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e o Instituto de Educação Professor Marchelle de Almeida Crispim (Iemac), sob supervisão do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc) da Seap.

Ao todo, foram capacitados 13 detentos no curso de soldador, com carga horária de 30 horas; e 24 do curso de eletricista, esse com carga horária de 40 horas. As aulas tiveram início, respectivamente, em outubro e novembro do ano passado, e aconteciam na unidade do Centro de Ensino Iemac, localizada na avenida Djalma Batista, Edifício Milhomem Center, 3º andar.