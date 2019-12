Detentos participam de curso de eletricista em Manaus

Manaus/AM - Internos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no Km 08 da BR-174, participaram do encerramento do curso de Eletricista Predial nesta sexta-feira (20). A atividade é incentivada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e pela empresa cogestora da unidade, Umanizzare Gestão Prisional, por meio do projeto do Núcleo de Aprendizado Profissional (NAP).

Quinze internos foram formados como eletricistas. O curso profissionalizante, que teve carga horária de 160 horas com entrega de certificados, faz parte dos projetos de ressocialização que capacitam os internos para trabalharem após o cumprimento de suas penas. Após o curso, os reeducandos estão aptos a cumprir a função dentro da unidade.

O curso habilita para diversas atividades relacionadas a instalações residenciais e comerciais, como fiação, cabeamento, instalação de quadros elétricos ou caixa de energia e iluminação, entre outras.

Remição – Os internos que passarem pelos cursos poderão exercer o ofício nos presídios por meio do projeto de remição da pena pelo trabalho não remunerado, conforme a Lei de Execução Penal (LEP) prevê, utilizando da mão de obra dos reeducandos para a reforma e manutenção da unidade. Com a atividade laborativa, o preso resgata parte da condenação, diminuindo seu tempo de duração. Para cada três dias trabalhados, o preso tem direito à diminuição de um dia na pena.