Detentos do sistema prisional do Amazonas recebem orientações sobre coronavírus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início neste sábado (14/03) a uma série de ações de prevenção e conscientização contra o novo coronavírus (Covid-19) dentro de todas as unidades prisionais. Os trabalhos tiveram a supervisão da Coordenação de Saúde do Sistema Prisional do Amazonas (CSSPAM), que contou com a parceria das três empresas de cogestão.

Servidores e colaboradores do sistema prisional receberam kits com máscaras, luvas e álcool em gel, e assistiram a palestras sobre as formas de contágio e de prevenção contra a doença.

Equipes de saúde visitaram os pavilhões e, de cela em cela, explicaram aos internos o motivo da suspensão das visitas, bem como repassaram informações sobre a importância e os cuidados com a higiene pessoal.

O titular da Seap, coronel Vinícius Almeida, reforçou que não há casos suspeitos dentro do sistema prisional, mas o momento é de resguardar a saúde dos internos. Para tal, é necessário atenção e cuidado de todos que frequentam os presídios.

“As visitas foram suspensas temporariamente para evitarmos o grande fluxo de pessoas aos finais de semana, pois é por meio do público externo ao sistema prisional que os internos correrão risco de serem contaminados", frisou o secretário.

Nesse momento as ações são preventivas e não reparadoras; logo, todos e quaisquer medicamentos que por ventura venham a se fazer necessários serão supridos integralmente pelo Governo do Estado.

Ações preventivas – Além do uso de máscaras, luvas, álcool em gel e das palestras informativas, todas as unidades estão recebendo ações de higienização nos pavilhões e celas, bem como retirada de todo o lixo interno.

A Coordenação de Saúde estará a postos para qualquer eventualidade emergencial. E o banho de sol, vital para a saúde humana, será mantido sem alteração.