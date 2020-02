Detentos da UPP recebem ação de emissão de RG em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizou, na manhã desta quinta-feira (20/02), para os internos da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada no ramal Bela Vista, zona leste da cidade, uma ação para emissão de documentos de identificação.

A atividade foi promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com o Instituto de Identificação Anderson Conceição de Melo (IIACM), vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), sob a coordenação do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc). Na ocasião, foram emitidos 27 documentos.

O diretor da UPP, Robert Barreto, ressaltou a importância da ação para as pessoas privadas de liberdade (PPL) que não possuem carteiras de identidade. “Este tipo de ação é muito importante para a vida dessas pessoas, muitos não tinham documentação quando estavam na rua e estão tendo a chance, pela primeira vez na vida, de terem o seu RG aqui dentro da unidade prisional. Esperamos que essa oportunidade sirva com uma luz, levando-os a terem uma vida melhor quando saírem daqui”, destacou.

A chefe do Deresc, Keyla Prado, comentou que os trabalhos são realizados de acordo com a demanda da unidade prisional. Até o final deste ano, outras ações estão previstas para ocorrer nos demais estabelecimentos penitenciários. “As ações de emissão de RG deram início em fevereiro e vão acontecer no ano interno, com três ações em cada unidade prisional. A emissão de certidão de nascimento, CPF e do cartão do SUS são contínuas, suprindo a necessidade das unidades e/ou familiares.”, afirmou.

Calendário – No próximo mês, o Deresc atenderá o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). Em abril, a ação irá acontecer no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), Penitenciária Feminina de Manaus (PFM) e Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2). No mês de maio, será a vez do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM 1) receber o atendimento.

Procedimento – Os familiares interessados devem procurar o o serviço social das unidades prisionais ou o Deresc, localizado na rua Gabriel Salgado, s/nº, prédio Cônego Gonçalves de Azevedo, Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h.