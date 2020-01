Detentos constroem canil para animais que irão realizar revistas em presídios do Amazonas

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) deu início à construção do novo canil do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Sob a supervisão dos monitores de ressocialização da empresa de cogestão da unidade Reviver Administração Prisional Privada, 20 internos do regime fechado participam da obra, cujo término já está previsto para o final do mês. Eles fazem parte do projeto de ressocialização “Trabalhando a Liberdade”.

O Compaj já possuía um canil em funcionamento, mas como o espaço já não estava sendo suficiente para suprir todas as necessidades dos oito cães que atendem às demandas das unidades prisionais, e ainda dos dois novos que a Seap irá adquirir, ele será desativado. Visando garantir melhor comodidade a esses animais, o novo canil será composto por dez baias e uma casa de ração.

“Utilizados em atividades de vigilância preventiva, procedimentos de revista e até mesmo para conter tentativas de fuga ou movimentos de rebeldia, os cães são fundamentais para o trabalho diário das unidades prisionais, daí a importância e o cuidado em garantir qualidade de vida a eles”, disse o diretor adjunto do Compaj, Marcelo Ramos.

Além disso, para os monitores de ressocialização, os animais são aliados de primeira ordem, tendo recebido treinamentos específicos para atuar de forma ativa aos comandos daqueles agentes nas situações em que podem ser empregados, trazendo assim uma maior sensação de segurança.

Remição de pena – Os 20 internos que participam da obra terão direito a remir um dia das suas penas a cada três dias de trabalho não remunerado, conforme a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/1984. Todos foram qualificados por cursos profissionalizantes oferecidos pela Seap para realizar a atividade no local.