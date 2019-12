Detentas ganham curso de depilação e design de sobrancelha no CDPF

Pela primeira vez neste ano, internas do Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), participam do Curso de Depilação e Design de Sobrancelha. A capacitação está sendo oferecida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio da empresa de cogestão Umanizzare Gestão Prisional.

O curso começou na última quinta-feira (26). com a participação de dez reeducandas. Durante duas semanas, as aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, totalizando uma carga horária de 60 horas.

Segundo a instrutora Karla Alexandra Nogueira, o curso está dividido em duas etapas. Na primeira, serão abordadas as técnicas iniciais para sobrancelha simples, design e pigmentação com henna. No segundo momento, o grupo irá trabalhar com depilação básica para buço, perna inferior e superior. “É um curso profissionalizante voltado para o público iniciante”, disse ela.

Qualidade de vida – A diretora do CDPF, tenente Socorro Freitas, contou que o Curso de Depilação e Design de Sobrancelha é realizado desde 2017. “O objetivo é dar uma qualidade de vida melhor para elas para que busquem um novo caminho quando saírem da unidade”, comentou.

A interna Cristiane* (nome fictício) está há um ano e um mês no CDPF. Este é o terceiro curso de capacitação que participa dentro da unidade prisional. Ela faz planos de exercer a profissão quando deixar o cárcere. “Quero aprofundar o conhecimento nessa área, como design de sobrancelha, corte de cabelo, escova e maquiagem. É um ramo muito bom não só para fazermos em nós como nas outras pessoas”, afirmou.

Remição da pena – O curso profissionalizante conta como remição da pena pelo estudo, previsto na Lei de Execução Penal (LEP), que estabelece a redução de um dia da pena a cada 12 horas de estudo.