Desesperado, homem pula em rio para escapar de incêndio em empurrador no Amazonas

Manaus/AM - Um tripulante pulou no rio para tentar se salvar de um empurrador que pegou fogo nas proximidades do município de Itacoatiara, no Amazonas, durante percurso feito nessa segunda-feira (17).

O incêndio foi registrado pela cozinheira de um outro barco que passava no mesmo trecho. Foram os tripulantes dessa embarcação que ajudaram no resgate do rapaz e no controle das chamas. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o empurrado ficou destruído.