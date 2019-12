Desaparecido há 2 dias, homem é encontrando boiando em orla no Amazonas

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado boiando no rio na orla da cidade de Manacapuru, no interior do Amazonas, por volta das 6h desse sábado (28).

A vítima foi achada por populares que passavam pelo local. O irmão, que fez o reconhecimento, conta que o rapaz de 28 anos, estava desaparecido há pelo menos dois dias.

O corpo não apresentava marcas ou sinais de agressão e apenas o exame de necropsia vai poder determinar a causa exata da morte.