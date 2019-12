Deputados do Amazonas denunciam ameaças do Governo após pedido de impeachment

Manaus/AM - Os deputados estaduais Wilker Barreto (Podemos) e Dermilson Chagas (Progressistas) foram informados, nesta quinta-feira (19), por uma fonte anônima que poderão sofrer retaliação por parte da alta cúpula e que precisam tomar cuidado com os familiares e assessores. A denúncia ocorre um dia após ingressarem com um pedido de impeachment na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, e do seu vice, Carlos Almeida Filho.

“Estamos aqui para dar um alerta principalmente para o governador e o vice. Se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família e meus assessores, isso partirá do governo. Nós temos fontes anônimas e de credibilidade que nos relatam que todo aparato da inteligência está a favor do Executivo. Não estamos com medo, e sim com os nossos familiares e assessores, porque sabemos do que esse Governo é capaz”, alertou o Líder da Minoria, deputado estadual Wilker Barreto.

Já Dermilson ponderou que a perseguição é uma suposta retaliação pelas denúncias reveladas pelos deputados na tribuna da Assembleia.

“Não é de hoje que venho denunciando essa perseguição e gostaria de alertar a população que se alguma coisa acontecer, vem de uma pessoa maldosa, gananciosa pelo poder e que está com medo de perder o cargo que o povo vai arrancar. Não vou me acovardar, não vou me omitir. Parem de vasculhar as nossas famílias”, criticou Chagas.

Medidas

Wilker afirmou que os parlamentares irão se reunir nesta sexta-feira, 20, com a procuradora-geral do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), Leda Maria Albuquerque, para pedir celeridade na investigação da suspeita de grampos telefônicos ilegais por parte do Governo, denunciada pela oposição em junho deste ano, na Assembleia.

“Amanhã, vamos nos encontrar com a doutora Leda Maria para pedir celeridade na questão dos grampos. Esse governo não tem escopo”, finalizou Barreto.