Deputado critica governador por recusa em trazer Força Nacional ao Amazonas

Manaus/AM - A decisão do governador do Amazonas, Wilson Lima, em recusar ajuda da Força Nacional para conter a onda de violência em Manaus foi tema de debate entre deputados da oposição e da base governista nesta quarta-feira, 12, na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Após criticar o ‘não’ do Executivo, o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) foi confrontado pelos parlamentares Álvaro Campelo (Progressistas) e Francisco Gomes (PSC), lideranças do governo na casa, quando afirmaram que o governador tomou a decisão correta.

Para Wilker, a recusa do Executivo contraria a vontade da sociedade amazonense, que testemunha um alto índice de mortes violentas, resultantes da guerra entre facções criminosas no Estado. No primeiro mês de 2020, foram registradas 117 mortes, uma média de 3,7% mortes por dia. Este número é 60% maior em relação a janeiro de 2019.

“Não entendi e o Amazonas também não entendeu o comportamento do governador em rejeitar o apoio da Força Nacional. Estamos desde o início do ano com uma onda crescente de violência, mas o governador nega ajuda, dizendo que está tudo sob controle. Isso é afrontoso e um desrespeito com o povo do Amazonas”, criticou Barreto, causando reação do vice-líder do governo na Aleam, Álvaro Campelo.

“Discordo do deputado Wilker Barreto, pois o governador não abriu mão, ele apenas disse que, na atual circunstância, não é necessário. A cúpula da segurança pública do Estado já tomou todas as providências necessárias”, afirmou Campelo.