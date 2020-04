Denúncias de crimes contra idoso vão ser unificadas no Amazonas

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Manaus/AM - Com a finalidade de unificar denúncias de crimes contra idosos, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) desenvolve rotina informatizada no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) para atender, principalmente, a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI). O aplicativo está em fase de testes. De acordo com a delegada Andrea Nascimento, titular da DECCI, o problema que a delegacia enfrenta é receber as denúncias, que são registradas de diferentes opções em toda a capital. “A nossa dificuldade é justamente receber todas as denúncias vindas de vários canais e lugares. Nós não tínhamos, antes, um sistema para centralizar essas denúncias”, disse. Outro problema citado pela delegada é a repetição de denúncias para o mesmo caso. “Às vezes, a mesma pessoa faz a denúncia pelo disque 100 e pelo 181. E como nosso trabalho era físico, fazendo planilhas, acaba que era comum da equipe fazer diligência em um lugar e, quando alguém ia fazer uma nova diligência, meses depois, descobria que era mesmo lugar que já havia feito antes”, disse.

O chefe do Departamento de Tecnologia da SSP, delegado Bruno Hitotuzi, está à frente do desenvolvimento do novo sistema e explica a importância que essa ação terá na apuração das denúncias.

Hitotuzi enfatiza que, em muitos casos, por terem bastante dificuldade em relação à saúde e ao bem-estar, idosos acabam optando por registrar denúncias por meio de outros órgãos que oferecem ajuda.

“Em muitas das vezes o idoso vai até a delegacia formalizar a denúncia. Porém, sabemos que isso não é cem por cento dos casos. Muitos idosos têm dificuldade de locomoção, e essas denúncias são feitas através de outros órgãos e por telefonemas, nem sempre diretamente na delegacia”.

O novo sistema ainda está em fase de testes. “O sistema já foi implantado, porém ainda está em fase de testes. Em pouco tempo, a gente vai finalizar esse trabalho e vamos ver o resultado melhor na delegacia do idoso em atendimentos em más situações, gerenciamento de produtividade e tempo de trabalho na delegacia”.