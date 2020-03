Delphina Aziz é indicado como referência para pessoas com coronavírus em Manaus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - O HPS Delphina Aziz pode ser indicado como unidade hospitalar de referência para fazer tratamento de pessoas acometidas pelo coronavírus em Manaus. A solicitação foi efetivada ao governo estadual pelo deputado federal Alberto Neto (Republicanos/AM), com a justificativa de reduzir riscos de disseminação da doença.

O hospital da zona Norte tem os equipamentos e espaços mais adequados para atender a demanda de pacientes com suspeita e diagnóstico do coronavírus, segundo o parlamentar. Alberto Neto explica ainda que concentrar os atendimentos em um hospital pode colaborar com o controle do vírus.

“Sugeri o uso do hospital da zona Norte por dois motivos: primeiro que os pacientes precisam ter o melhor atendimento possível, em uma unidade que tenha leitos, equipamentos de respiração mecânica e UTI. Além disso, o risco de contaminação é muito maior se colocarmos esses pacientes em hospitais diferentes”, disse.

O HPS Delphina Aziz possui 30 leitos adulto e mais 20 infantil; parque de imagem com equipamentos completos para tomografia e ressonância; enfermaria pediátrica e adulta centro cirúrgico.

O último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) informa que o Amazonas possui atualmente um caso confirmado de coronavírus, 10 casos descartados e quatro em investigação.