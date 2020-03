Delegado Ivo Martins testa positivo para coronavírus: ‘Peço a oração de todos'

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - O delegado Ivo Martins anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (24), que testou positivo para o coronavírus.

"Devido a semana em que viajei muito a trabalho, passando por grandes metrópoles como Brasília e São Paulo, acabei contraindo o vírus do COVID-19”, contou ele.

O titular da 17 Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse também que já estava tomando todos os cuidados recomendados antes mesmo do resultado.

"Me isolei a partir do momento que comecei a sentir os sintomas. No mais, está tudo bem! Peço a oração de todos, por mim, pelos que também contraíram o vírus e pelo mundo, para que logo logo, possamos estar vivendo na mais perfeita normalidade e dando muito mais valor aos nossos familiares e amigos. Beijo no coração de todos!!”, finalizou.