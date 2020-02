Delegacia Geral do Amazonas terá primeira mulher no comando

Manaus/AM - A delegada Emília Ferraz foi anunciada nesta segunda-feira (17) como nova titular da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas. Ela será a primeira mulher a assumir o cargo. O anúncio ocorreu durante inauguração da nova sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

A delegada atualmente é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Amazonas (Sindepol), onde permanecerá até 2022.

Emília Ferraz é de Teresina, Piauí, e ingressou no serviço público em 2001, após aprovação em concurso para delegada do Amazonas. A delegada ganhou destaque em 2017, quando era auxiliar da Corregedoria atuando no inquérito com mais de 2,6 mil páginas sobre o massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).