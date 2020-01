Definidas datas e horários das partidas de Manaus e Fast na Copa do Brasil

Manaus/AM - A CBF divulgou na última sexta-feira (11) a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil de 2020, com as datas, horários e locais dos jogos. Dois times do Amazonas vão jogar na primeira fase contra times da primeira divisão do futebol brasileiro. O Manaus encara o Coritiba e o Fast enfrenta o Goiás.

O primeiro a entrar em campo será o Fast, no dia 5 de fevereiro, para encarar o Goiás na Arena da Amazônia, às 21h30 (horário local). O Manaus joga no dia 12 de fevereiro, também às 21h30, na Arena da Amazônia, contra o Coritiba.

Os times amazonenses precisam vencer para passar de fase, em caso de empate a vantagem é dos times visitantes.