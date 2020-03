Defesa do consumidor faz mutirão nesta sexta na zona Leste de Manaus

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

Manaus/AM - Até as 16h desta sexta-feira, 13, a Comissão de Defesa do Consumidor (Comdec) realiza mutirão para atendimento jurídico gratuito de consumidores que tenham problemas relacionados à telecomunicação, internet, serviços de fornecimentos de água e luz e instituições financeiras, entre outros. A Comdec é órgão da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Os atendimentos serão realizados de 8h às 16h, na sala do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran\AM), 1º piso do Uai Shopping São José, avenida Cosme Ferreira, 4605, São José I, zona Leste de Manaus. A ação faz parte da programação em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor, celebrado no dia 15 de março. O presidente da Comdec, vereador André Luiz (PTC), ressalta que o objetivo do mutirão é reforçar a proteção aos direitos do cidadão nas relações de consumo. “Estamos com uma equipe capacitada para atender à população em geral. Temos inclusive uma tradutora de Língua Brasileira de Sinais (Libras) para auxiliar na comunicação de pessoas surdas que também nos procurarem”, adianta.

Tipos de serviços

Contrato, cobrança, cartão de crédito, plano de saúde, propaganda enganosa, produto com vício, má qualidade e sinal do serviço móvel pessoal, cobrança indevida, orientação jurídica, são exemplos de problemas que podem ser solucionados no mutirão. A ação é específica para atender pessoa física.

Para dar mais agilidade ao atendimento, o solicitante deve ter em mãos os originais dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência atualizado, as contas do serviço reclamado ou a nota fiscal do produto com defeito.