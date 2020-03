Defesa Civil registra 42 ocorrências durante chuva em Manaus

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Manaus/AM - De acordo com levantamento da Defesa Civil de Manaus, as fortes chuvas que caem desde a madrugada desta segunda-feira, dia 23, em Manaus registraram 42 ocorrências até as 10h. A precipitação pluviométrica aferida foi de 111 milímetros na cidade, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Estamos em monitoramento desde as primeiras horas da chuva com as prioridades de atendimento nas situações de desabamento e deslizamento. Todas as ocorrências registradas até o momento já estão na programação de atendimento”, explicou a diretora de Operações do órgão, Bibiane Araújo. O Departamento de Operação informa que não há vítimas nas referidas ocorrências e que o Disk 199 está em funcionamento 24h.

Monitoramento

Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesas Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.

A Sepdec também disponibilizou no site da Prefeitura de Manaus o novo canal de comunicação de prevenção do órgão. A ferramenta tem por objetivo repassar informações da Defesa Civil para a população, como avisos meteorológicos, cota do rio Negro e orientações básicas de situações de risco.

Ao realizar o cadastro, os usuários podem optar em receber as informações via SMS ou via WhatsApp. O link funciona 24 horas e para se cadastrar é só acessar o banner rotativo “Prevenção”, na página principal do Portal da Prefeitura de Manaus, ou, acessar http://cmmanaus.com.br/prevencao/ e preencher os dados solicitados. Os usuários de celulares cadastrados via SMS receberão uma mensagem direta e os já cadastrados, via WhatsApp, serão incluídos em um grupo da região de interesse.