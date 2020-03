De resgate em motel a desaparecido; veja ocorrências dos bombeiros durante chuva

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Manaus/AM - Durante a forte chuva na manhã desta segunda-feira (23/03), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu a 13 ocorrências em Manaus. Dentre os atendimentos estão resgate de pessoas em inundação, queda de árvore e atendimento pré-hospitalar.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel BM Danízio Valente, as unidades operacionais da capital estavam empenhadas nos atendimentos.

“Montamos mais uma equipe com bombeiros militares do expediente administrativo para auxiliar nos atendimentos. Principalmente na inundação no bairro Nossa Senhora das Graças. Além do efetivo, dois botes salva-vidas foram utilizados”, explicou o comandante-geral.

A primeira ocorrência deu entrada no Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom) às 6h26. O caso foi o desabamento de um muro que resultou em uma vítima fatal, no beco Carpina, bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. A equipe do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) realizou o atendimento, em que um menino de 11 anos veio a óbito no local.

Dois resgates foram realizados na avenida Torquato Tapajós, ambos por volta de 7h30. Um deles ocorreu próximo à Frigelo, onde uma pessoa ficou impossibilitada de sair do local devido à inundação. O outro resgate ocorreu em um motel, onde oito pessoas ficaram presas e foram retiradas com o uso de bote salva-vidas. O atendimento foi efetuado pela guarnição do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA). Ainda no bairro flores, um homem com deficiência foi retirado do condomínio Guaianás com auxílio de uma guarnição do CBMAM.

Um dos chamados via 193 foi para a rua Girassol, bairro São Francisco, zona sul de Manaus. Uma árvore caiu sobre uma residência, e uma adolescente de 14 anos sofreu escoriações leves. Ela foi atendida pelos bombeiros militares e entregue aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Outra inundação ocorreu nas proximidades do Parque do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde 16 pessoas, entre idosos, adultos e crianças, foram resgatadas pelas equipes do CBMAM. No local, foram empregadas três autobombas tanque (ABT-25, ABT-30 e ABT-31). Ao menos 20 bombeiros militares trabalharam no resgate e utilizaram um bote salva-vidas.

De acordo com o Centro de Operações, um homem caiu em um igarapé, localizado no bairro Vila da Prata, zona centro-oeste. Os bombeiros militares realizaram buscas, mas a vítima segue desaparecida.

Defesa Civil – Conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva já ultrapassa os 111 milímetros para a cidade de Manaus.

Pelo menos 15 agentes da Defesa Civil do Amazonas estão atuando no apoio às vítimas, juntamente com os órgãos da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado, conforme explica o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas (Subcomadec), coronel QOBM Francisco Máximo.

“Estamos com várias equipes apoiando a Defesa Civil do Município e contamos também com outros apoios da estrutura do Estado, como a Sejusc (Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania). Estamos dando suporte na retirada de móveis e utensílios das famílias que foram afetadas pela chuva de hoje, ajudando no transporte e levando as mesmas para um local seguro. Esse tipo de trabalho requer atenção de todas nossas equipes, até mesmo por conta da contaminação do coronavírus (Covid-19)”, destacou o coronel QOBM.