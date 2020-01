Cursos de Cura e Autoconhecimento em Manaus começam nesta sexta

Manaus/AM - Pela primeira vez em Manaus, a especializada terapeuta integrativa Keiko Yamada ministrará os cursos de Cura e Autoconhecimento – ThetaHealing – DNA Básico e DNA Avançado e Access Consciousness de Barras de Access e Facelift Energético, durante os dias 17 a 26 de janeiro, no Budhi Espaço Colaborativo, localizado na Avenida Constelação, Conjunto Morada do Sol, 490 – Aleixo. As inscrições podem ser feitas pelo fone: (21) – 98094-3935.

Elaine Keiko Yamada é terapeuta integrativa, instrutora e terapeuta certificada em ThetaHealing e Barras de Access. Mestre em Ciências pela UFRJ, Pós-graduada em Voz pela USP e Pscicomotrocidade pela UERJ. Atualmente ministra cursos de Cura e Autoconhecimento em várias regiões do Rio de Janeiro.

Em Manaus, a programação começará, no dia 17 de janeiro (sexta-feira), às 17h, com palestra gratuita com explicações sobre o método ThetaHealing, com vagas limitadas e inscrições antecipadas.

Já os cursos de ThetaHealing – DNA Básico e DNA Avançado, acontecerão respectivamente durante os dias 17 a 19/01 e 24 a 26/01. O ThetaHealing® é uma terapia que foi desenvolvida há 22 anos nos EUA, que permite acessar as ondas cerebrais Theta, para liberar crenças e padrões limitantes, promovendo curas físicas, mentais, emocionais e espirituais de forma rápida e surpreendente a partir da conexão com a energia da Fonte Criadora da vida, de tudo o que existe e de tudo o que é, a energia da Criação.

“Após ter experimentado as transformações geradas pelo Thetahealing resolvi difundir cada vez mais essa prática terapêutica facilitando a formação de alunos e terapeutas. Esse curso é o pontapé inicial na prática do Thetahealing onde o aluno sairá habilitado e capacitado com os fundamentos e técnicas para a execução da terapia em si mesmo ou iniciar sua formação como terapeuta”, antecipa Keiko Yamada.

Durante o curso ThetaHealing – DNA Básico, o aluno aprenderá a acessar as ondas cerebrais Theta em conexão com a energia da Criação para curas físicas, mentais, emocionais e espirituais, liberar padrões e crenças limitantes para alcançar o seu potencial máximo e viver em plenitude, realizar leituras energéticas intuitivas, ativar o cromossomo da vitalidade e juventude, alinhar os chakras e abrir seus sentidos da clarividência, clariaudiência, empático e profético, manifestar e criar a realidade que o aluno deseja para a sua vida e aplicar a técnica em nele mesmo(a) ou em outras pessoas.

O curso de Barras de AccessTM, que acontecerá entre os dias 20 a 23/01, consiste no toque suave das mãos em 32 pontos na sua cabeça que, quando levemente tocados, dissipam a carga eletromagnética que mantém pensamentos, sentimentos, sensações, traumas e emoções, permitindo que a pessoa perceba sua vida, corpo e relacionamentos com mais clareza e facilidade. É como deletar todos os arquivos e downloads do seu “computador” que o deixam lento: o passado para de afetar o futuro desta pessoa. “Ao invés de funcionar em piloto automático, a pessoa pode estar presente e funcionar a partir da escolha. Este curso é direcionado a qualquer pessoa que busca autoconhecimento e cura. Da mesma forma, é uma excelente ferramenta para quem quer empregar esta técnica profissionalmente”, explica a terapeuta Keiko.

CURSOS

ThetaHealing – DNA Básico - 17 a 19/01 e DNA Avançado - 24 a 26/01, nos horários: às sextas – 18h às 22h e aos sábados e domingos – 8:30h às 18:30h. Já os cursos Access Consciousness de Barras de Access estão agendados para os dias (20 e 21/01) e Facelift Energético 22 e 23/01, de 18h às 22h, no Budhi Espaço Colaborativo.

INVESTIMENTOS NOS CURSOS

Para o Barras de AccessTM, curso sem pré-requesitos, o investimento é de R$1100,00 (para 1ª formação) e R$550,00 (para 2ª e 3ª formação), incluindo material didático (apostila e lâmina), coffee break e habilita e forma terapeutas (pratictioners) de Barra de Access e oferece certificado internacional emitido pela instituição Access ConsciousnessTM .

Bolsas - 100% de bolsa para crianças e adolescentes até 15 anos, acompanhados de um responsável participante do curso. *50% de desconto para adolescentes de 16 e 17 anos, acompanhados de um responsável participante do curso.

Para o curso de ThetaHealing o investimento é de R$ 197,00 de inscrição + R$ 1290,00 para pagamentos parcelados ou R$197,00 de inscrição + R$ 1.190,00, incluindo apostila, livro do DNA Básico e coffee-break. Ao final do curso o aluno será certificado oficialmente como terapeuta pelo ThetaHealing Institute of Knowledge (THInK), instituto criado e mantido pela fundadora do ThetaHealing® Vianna Stibal, com sede nos EUA. Para pagamento em cartão de crédito será cobrada taxa do Cartão.