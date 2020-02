Curso ‘Caseiro Rural’ será ministrado na próxima semana, em Manaus

Manaus/AM - Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) dará início a mais uma edição do curso “Caseiro rural”, a segunda do ano. Esta edição contará com 40 alunos que vão receber instruções para se tornarem profissionais qualificados nas atividades do meio rural, e, desenvolver desde tarefas mais simples até as mais complexas para desenvolvimento da propriedade e da produção rural.

O curso, disponibilizado pelo Departamento Pedagógico (Depe/Sepror), contará com 20 alunos imigrantes da Venezuela, o que também aconteceu na primeira edição do ano, em janeiro, quando houve a participação deles.

Dentre os assuntos apresentados estão a utilização de máquinas e equipamentos usados nas atividades agrícolas, produtos utilizados no ambiente de trabalho e cuidados com a saúde e bem estar animal, divididos em aulas teóricas e práticas.

O curso será realizado durante todo o ano, sempre com 40 vagas, sendo metade delas para imigrantes venezuelanos e a outra metade para o público geral.

Para se inscrever é só entrar em contato com os seguintes números, em horário comercial: (92) 99249-2692 e (92) 99143-2349, ou se dirigir a sede da Sepror, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, Conjunto Atílio Andreazza, Japiim.