Crianças na espera por cirurgias cardíacas no Amazonas serão transferidas para São Paulo

Manaus/AM - O governo do Amazonas deve transferir para o Hospital da Criança de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, as crianças que aguardam por cirurgias cardíacas no Estado. As viagens devem iniciar em 13 de janeiro de 2020, segundo Wilson Lima, com apoio da fundação americana Children’s HertLink.

Serão transferidas apenas as crianças que possuem condições para suportar a viagem. Inicialmente cinco serão enviadas para São José do Rio Preto já em janeiro. Para as crianças que não tiverem condições para a viagem, eles devem esperar pelo atendimento no Hospital Universitário Francisca Mendes.

A declaração de Wilson sobre as transferências das crianças foi concedida à TV Local.