Crianças e adolescente e projeto de acolhimento participam de projeto natalino em Manaus

A Prefeitura de Manaus realizou na tarde desta sexta-feira, 20/12, uma confraternização especial de Natal para os acolhidos do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Saica). A festa aconteceu no parque Cidade da Criança, no bairro do Aleixo, zona Centro-Sul.

Vinte e duas crianças e adolescentes, na faixa etária de 3 a 17 anos, que são assistidas pelo Saica, participaram do evento que contou com música natalina, danças e guloseimas. A programação incluiu visita à casa do Papai Noel, onde a criançada pôde receber diretamente das mãos do ‘bom velhinho’, os presentes que solicitaram em cartas, doados por padrinhos selecionados pelo programa “Fala Amazonas”.

A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, aproveitou a oportunidade da visita para agradecer a equipe do Saica pela dedicação ao acolhimento de crianças e adolescentes.

“Hoje estar aqui confraternizando com essas crianças e adolescentes é tão valioso e significativo, porque são acolhidos que não estão com suas famílias, mas que nos têm como família e referência. É o pedido que nosso prefeito Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elizabeth Valeiko fazem a nós, para que tenhamos sempre um olhar de fraternidade, e é exatamente isso que estamos fazendo aqui”, disse.

Durante o evento, o público presente se deliciou de um saboroso cachorro-quente feito pelo Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (Dsan), da Semasc, além de pipocas, bolos e doces. A empresa Silva Brinquedos doou ao Saica uma linda piscina de bolinhas, e o cantor Carlinhos do Boi contribui com uma bicicleta para a sede do serviço.

“O que estamos vivendo neste lugar é algo muito produtivo para eles, porque são crianças com vínculos afetivos quebrados, com seus direitos violados. Isto traz algo que realmente necessitam, dando um novo motivo existencial, para que tomem um rumo diferente na vida”, explicou o psicólogo do Saica, Carlos Ferreira.

Saica

O Saica é um serviço socioassistencial vinculado à Semasc, que oferece acolhimento provisório para crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medidas protetivas de abrigo - previsto no artigo 101, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) -, em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a função de cuidado e proteção até que seja viabilizado o retorno ao convívio familiar de origem ou na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta por meio de Guia de Acolhimento expedida pelo o Juizado da Infância e Juventude.