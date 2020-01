Crianças cardiopatas do HUFM que vão fazer cirurgia fora de Manaus passam por exames

Manaus/AM - O Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM) realizou, nesta sexta-feira (10), exames de ecocardiograma em crianças cardiopatas acompanhadas pela unidade e que aguardam por cirurgia. Os exames fazem parte da revisão clínica dos pacientes e têm o objetivo de prepará-los para realização de procedimento cirúrgico fora do Amazonas.

Até dezembro de 2019, cerca de 30 crianças morreram ‘na fila’ para realizar a cirurgia. Neste ano, uma parceria firmada entre o Estado e o Hospital de Base de São José do Rio Preto, de São Paulo, para realização do procedimento em pacientes do Amazonas, promete reduzir o tempo de espera dos pacientes.

Segundo o diretor clínico do HUFM, Mariano Terrazas, após a revisão clínica dos pacientes serão definidas as datas das viagens das crianças. Os primeiros pacientes devem viajar para São José do Rio Preto no final do mês de janeiro. A unidade está priorizando neste momento os pacientes mais antigos na fila e com melhores condições clínicas para a viagem.

O hospital iniciou o contato com as famílias dos pacientes nesta semana. Na quinta-feira (09/01), os primeiros foram até a unidade, onde passaram por consultas médicas. Nesta sexta, esses pacientes fizeram o exame de ecocardiograma.