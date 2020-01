Crédito disponibilizado pelo Idam atinge R$ 9,8 milhões no Amazonas

Manaus/AM - Em 2019, o setor primário no Amazonas recebeu investimento na ordem de R$ 9,8 milhões por meio do acesso ao crédito rural orientado. Os dados são do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), órgão responsável por elaborar e encaminhar aos agentes financeiros mais de 1,1 mil propostas neste mesmo período. Entre as atividades agropecuárias que mais receberam incentivos estão bovinocultura, avicultura, piscicultura, pesca artesanal, fruticultura, culturas industriais e grãos.

De acordo com o gerente de Crédito Rural do Idam, o técnico em agropecuária Luiz Antônio Nascimento, o acesso a esse benefício é uma das principais ferramentas que possibilitam o avanço do setor primário, visto que as técnicas e tecnologias disponíveis hoje para o desenvolvimento das atividades agropecuárias exigem recursos financeiros para a sua implantação e manutenção.

Para o diretor técnico do Idam, José Milton Barbosa, o crédito rural permite ao agricultor o uso de tecnologias e práticas que potencializam o processo produtivo. “Agricultor bem orientado e crédito devidamente aplicado proporcionam à família rural a oportunidade de acelerar a busca por melhoria de renda e bem-estar. O resultado é mais produtividade, rendimento do trabalho, aumento da produção por área e ainda o uso de animais de melhor genética”, disse Barbosa.

A produtora de açaí Bruna Campos, da comunidade Miuá, em Codajás, foi uma das beneficiadas com a política pública. Ela trabalha com a atividade há oito anos e acessou o crédito rural no valor de R$ 13 mil por meio do programa Afeam Agro, o que a ajudou a financiar uma área de quatro hectares para a produção de açaí, alcançando nesta primeira safra um total de 800 sacas do fruto.