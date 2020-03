Cras e Creas têm atendimentos suspensos por 30 dias em Manaus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - Dentro das medidas tomadas pela Prefeitura de Manaus como prevenção ao novo coronavírus, a Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc), determinou a suspensão por 30 dias dos atendimentos presenciais dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas). Por meio da portaria nº 046/2020, a suspensão passou a valer desde a última quarta-feira, 25/3.

“Nosso principal objetivo é resguardar a saúde das famílias, por isso adotamos algumas medidas de prevenção. Continuaremos tirando todas as dúvidas da população para evitar que sejam prejudicadas”, alertou a titular da pasta, Conceição Sampaio.

Ainda seguindo a portaria, os atendimentos presenciais realizados na sede da Semasc, no Centro de Referência dos Direitos das Mulheres (CRDM) e Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (EAMAAR), também estão suspensos.

Eventos, encontros, cursos de formação, oficinas e ações estão suspensas temporariamente, para evitar a aglomeração de pessoas.

Funcionamento

Ficam mantidas as atividades essenciais e serviços emergenciais como as entregas de benefícios eventuais, atendimentos de calamidades públicas, o funcionamento das cozinhas comunitárias e restaurante popular, porém, com o expediente alterado para o horário de 7h às 14h. Além do atendimento do SOS Funeral, que está seguindo todas as recomendações de proteção da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa)

Os serviços de acolhimento para pessoas em vulnerabilidade social não serão paralisados.

Dúvidas

Informações e dúvidas sobre as mudanças dos serviços prestados, podem ser consultadas pelos números 98842-2137 (Proteção Básica) e 98842-3000 (Proteção Especial). Além das páginas da secretaria no Facebook e no Instagram: @semascmanaus.