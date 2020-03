Cosama leva água para moradores do Monte Horebe

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

Manaus/AM - Após o fornecimento de água ser cortada na área da comunidade Monte Horebe, devido a ligações clandestinas feitas no Residencial Viver Melhor, na zona Norte de Manaus. A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) passou a levar carros-pipa para distribuição de água as famílias que continuam no local onde ocorre reintegração de posse.

Desde o último sábado (7), a equipe da Cosama tem ido nas casas realizar o fornecimento de água, e também escolhe paradas em pontos estratégicos da comunidade para que as pessoas possam ter acesso à água levada pelo carro-pipa. Paralelo a isso, os servidores que atuam na ação estão lavando as caixas de água e orientando sobre o uso correto da água.